حملات التحصين بأسوان تهزم الحمى القلاعية وتبشر بزيادة الإنتاج

تعد الثروة الحيوانية بمحافظة أسوان من الروافد المهمة لدخول المزارعين، حيث توجه الدولة العديد من الخدمات وتدشن الحملات وعمليات التحصين للثروة الحيوانية للحفاظ عليها وزيادة إنتاجيتها، وكان آخر هذه الحملات حملة تحصين الماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى انطلقت يوم الثانى من فبراير الجارى، فى إطار الحملة القومية الأولى للعام الجارى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وذلك للوقاية من مرض الحمى القلاعية، وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة، حيث شملت الجهود الحملة فى أنحاء مراكز محافظة أسوان تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والترقيم والتسجيل .

ويقول محمود عربى من مزراعى أسوان، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية تعتبر مجهودا كبيرا يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية ويجب إبراز أهميته حيث إن الثروة الحيوانية هى عصب الاقتصاد للمزارعين معربًا عن استقرار الأمور هذا العام ويتمنى ألا تحدث أى أوبئة .

وأشار إلى أن التحصين يساعد فى احتواء الأمراض فى المهد ويمكن أصحاب الماشية ومزارع التسمين من مواجهة حالات التفشى وأن الوقاية خير من العلاج .

ويقول محمد حجازى من مزراعي أسوان، إنه حتى هذه الفترة لم نشهد أى موجات إصابة كما فى السنوات الماضية ولم تظهر أى بؤر وأن التحصين جاء فى وقته، معربًا عن أمله فى أن يجنى المربين ثمار تعبهم خاصة أن أغلبهم عليهم التزامات مالية، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة كل الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى التوعية لكى تتمكن الحملة من تغطية كل أنحاء المحافظة فضلاً عن ضرورة وجود فريق تدخل ميدانى سريع للتعامل مع ظهور أى حالة بؤر أو اشتباه فضلاً عن المراقبة الدورية أسواق تداول اللحوم الحية وأن تكون هناك غرفة مختصة على مدار العام بكل مركز بمحافظة أسوان لكى تتواصل مع المربين وأصحاب مزارع وأحواش التسمين وتقديم كل أوجه الرعاية والتوعية البيطرية الضرورية.

ويؤكد مصطفى ياسين من مزارعى أسوان، أن مزارع الماشية بأنحاء أسوان استجابت للتحصين وأقبلت عليه من أول يوم حيث يحرص المربون على الحفاظ على رؤوس الماشية وعدم بيعها فى اللأسواق بأسعار أقل من قيمتها وعدم اللجوء لبيع الحيوانات الرضيعة لأنها مصدر رزقهم ويحرصون على زيادة الثروة الحيوانية، فضلا عن أن التحصين والوقاية من الأمراض يعزز سلامة المعروض من اللحوم على المواطنين .

فى السياق نفسه أكدت الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، انتظام سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والترقيم والتسجيل، والتى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الجارى، بجميع المراكز والقرى والنجوع بمحافظة أسوان للحفاظ على الثروة الحيوانية.