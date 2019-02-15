تنفيذ 43 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ قرارات خاصة بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق، بدائرة المديرية، حيث تم استهداف 43 قرارا "20 قرارا صادرا من الإدارة العامة للرى والصرف، و10 قرارات طرق، و5 قرارات تعد على أملاك الدولة، و5 قرارات تعد على منافع النيل، و3 قرارات رى فورى بإجمالى 2 قيراط و12 سهما و29831 مترا".

جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية، لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها، وتنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وشملت الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعو اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

تم تنفيذ الحملة بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، برئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.