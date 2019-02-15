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تعرف على خريطة الشركات الفائزة بمزايدات البترول باستثمارات 764 مليون دولار

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:00 م
تعرف على خريطة الشركات الفائزة بمزايدات البترول باستثمارات 764 مليون دولار وزير البترول طارق الملا
كتبت أسماء أمين
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أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن خريطة الشركات الفائزة بمزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعى، والهيئة المصرية العامة للبترول، وننشر فى التقرير التالى أسماء الشركات الفائزة بـ12 قطاع للتنقيب بمختلف أنحاء الجمهورية بإجمالى 20 بئر و39 مليون دولار منحة و600 مليون دولار حد أدنى لاستثمارات المناقصة الأولى و39 بير و70.45 مليون دولار منحة بإجمالى استثمارات 164 مليون دولار للمناقصة الثانية وهى:
 

مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعى 

1- قطاع شمال شرق العامرية البحرية، وتقدم للمزايدة عروض من إكسون موبيل وبى بى/أيوم/توتال وشل/بتروناس، وفاز به شركة إسكون موبيل، وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 10 مليون دولار والتزام فنى بحفر بئرين والتزام مالى بقيمة 100 مليون دولار.
 
2- قطاع شمال سيدى جابر البحرية، وتقدم للمزايدة عروض من شل/بتروناس، وفاز به شركة بى جى/بتروناس، وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 10 مليون دولار والتزام فنى بحفر بئر ومسح سيزمى 1500 كيلو متر مربع والتزام مالى بقيمة 60 مليون دولار.
 
3- قطاع شمال الفنار البحرية، وتقدم للمزايدة عروض من شل/بتروناس، وفاز به شركة بى جى/بتروناس، وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 3 ملايين دولار والتزام فنى مسح سيزمى 2250 والتزام مالى بقيمة 9 ملايين دولار.
 
4- قطاع شرق دمنهور الأرضية، وتقدم للمزايدة عروض من أيوك/بى بى وديا وكايرون/اينا نافتا/اسبكت إنيرجى، وفاز به شركة ديا، وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 11 مليون دولار والتزام فنى بحفر 7 آبار والتزام مالى بقيمة 28 مليون دولار.
 
5- قطاع غرب شربين الأرضية، وتقدم للمزايدة عروض من أيوك/بى بى وإس دى إكس، وفاز به شركة أيوك/بى بى، وتضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 5 ملايين دولار والتزام فنى بحفر بئرين والتزام مالى بقيمة 18 مليون دولار.

 

مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول

1- قطاع غرب عامر، وفازت بها الشركة العامة للبترول، بإجمالى استثمارات 20 مليون دولار لحفر 10 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 5 ملايين دولار.
 
2- قطاع شمال غرب الأمل، وفازت بها شركة نبتون انيرجى ايجبت بى فى، بإجمالى استثمارات 34.5 مليون دولار لحفر 3 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 11 مليون دولار.
 
3- قطاع شمال بنى سويف، وفازت بها شركة ميرلون بتروليوم الفيوم كومبانى، بإجمالى استثمارات 36 مليون دولار لحفر 8 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 2.3 مليون دولار.
 
4- قطاع غرب الفيوم، وفازت بها شركة شل ايجبت ان فى، بإجمالى استثمارات 24.7 مليون دولار لحفر 6 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 27 مليون دولار.
 
5- قطاع جنوب شرق حورس، وفازت بها شركة شل ايجبت ان فى، بإجمالى استثمارات 24.5 مليون دولار لحفر 5 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 23 مليون دولار.
 
6- قطاع جنوب أبو سنان، وفازت بها شركة شل ايجبت ان فى، بإجمالى استثمارات 7.8 مليون دولار لحفر 3 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة مليون دولار.
 
7- قطاع جنوب شرق سيوة، وفازت بها شركة ايوك بروداكشن بى فى، بإجمالى استثمارات 17 مليون دولار لحفر 4 آبار مع تقديم منحة توقيع بقيمة 1.15 مليون دولار.
 
 
 

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