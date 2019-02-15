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تعرف على إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير بعد تغيير محل الإقامة

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:30 ص
تعرف على إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير بعد تغيير محل الإقامة التوعية المرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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العديد من الأوراق والإجراءات يجب على سائقى السيارات اتباعها واستخراجها حال تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، تجنبًا للمسألة القانونية، ومنها:

 

- عند تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة يخطر قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ التغيير.

- تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.

-إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد.

- تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة.

-تقديم أوراق تثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا وشهادة الوفاء بالغرامات.

-ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك.

- يفحص قسم المرور بالمحافظة الجديدة المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.


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