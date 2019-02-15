بولتون: تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا بقيمة 100 مليون دولار

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أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، اليوم الجمعة، تعهد 25 دولة بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التى تشهد أزمة حادة .

وكتب بولتون - فى تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ، وفقا لقناة "فرانس 24" - " تعهدت 25 دولة اجتمعت فى مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأمريكية بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".

من جانبه،أوضح ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل فى المنظمة أن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التى أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل فى جزيرة كوراساو الكاريبية.