امرأة تطيح بالرئيس الروسى أرضا فوق بساط الجودو والصورة "لم تظهر أبدا"

وكالات الأنباء

أطاحت امرأة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعدما رفعته عن الأرض، وألقت به أرضا، الأمر الذى دفعه إلى النهوض وتقبيل رأسها.

حدث هذا خلال جلسة تدريبية لرياضة الجودو، فى سوتشى بجنوبى غرب روسيا أمس الخميس شارك فيها الرئيس الروسي البالغ من العمر 66 عاما.

وكانت المرأة الحاصلة على الميدالية البرونزية برياضة الجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ناتاليا كوزيوتينا، البالغة من العمر 29 عاما، شاركت في الجلسة التدريبية، وتمكنت خلالها من إلقاء بوتين أرضا.

ورغم نشر العديد من الصور المتعلقة بتلك الجلسة التدريبية، بالإضافة إلى شريط فيديو، فإنه لم يتم نشر الصورة التي تظهر كوزيوتينا وهي تلقي بالرئيس الروسى على الأرض.

وأظهرت الصور والفيديو فلاديمير بوتين وهو يصارع عددا من مقاتلي الجودو والأبطال، لكن اللقطة التي شاركت فيها كوزيوتينا وتبين كيف رفعت الرئيس الروسي فوق رأسها وأسقطته على الفراش الذي يغطي أرضية الصالة الرياضية لم تظهر في أي منها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.