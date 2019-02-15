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النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة النشرة المرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شهدت الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وتواجد رجال شرطة المرور فى الشوارع والميادين، لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكبارى والطرق، وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وشهدت حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، مع انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها فى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور وشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو.


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