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"المغرب": خلية داعش خططت للانخراط فى أجندة تخريبية بالمملكة

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:45 ص
"المغرب": خلية داعش خططت للانخراط فى أجندة تخريبية بالمملكة الداخلية المغربية
كتب أحمد جمعة
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تمكن المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى فى المغرب، من تفكيك خلية إرهابية، اليوم الجمعة، تتكون من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفى.

 

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، فى بيان صحفى لها، أن العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات ذات طابع متطرف، مؤكدة أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لـ"داعش"، خططوا للالتحاق بصفوفه بالساحة السورية العراقية، بتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، قبل أن يبدوا استعدادهم للانخراط فى الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابى بهدف المس بأمن واستقرار المملكة المغربية.

 

تجدر الإشارة إلى أن أحد المشتبه فيهم حاول استغلال تواجده بإحدى دول جنوب الصحراء للحصول على تزكية من أجل الانضمام لإحدى الجماعات المنضوية تحت لواء "داعش" الناشطة بمنطقة الساحل.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.


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