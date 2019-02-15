القبض على 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه بالقليوبية

القليوبية ـ نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص هاربين من أحكام بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن بضبط الهاربين من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ.

وتم ضبط كل من "ممدوح. ا .م" 25 سنة، سمكرى، محكوم عليه هارب فى القضية رقم 16783 لسنة 2014م جنايات مركز كرداسة مخدرات، كلى رقم 2191 لسنة 2014م، حصر رقم 517 لسنة 2015م، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، و"محمد.م" 23 سنة، محكوم علية هارب فى القضية رقم 13576 لسنة 2013م جنايات قسم الوراق – سرقة بالإكراه، كلى رقم 4392 لسنة 2013م ، حصر رقم 149 لسنة 2016م بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"محمد . س. ع" 25 سنة، عاطل محكوم عليه هارب فى القضية رقم 530 لسنة 2015م جنايات قسم الزاوية الحمراء عاهة مستديمة، كلى رقم 1667 لسنة 2015م، حصر رقم 544 لسنة 2018م، بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.