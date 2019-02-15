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الجمعة، 15 فبراير 2019 09:37 م
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القبض على عاطلين وبحوزتهم 166 لفافة هيروين فى الغربية

الجمعة، 15 فبراير 2019 08:37 م
القبض على عاطلين وبحوزتهم 166 لفافة هيروين فى الغربية مخدرات- أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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القي ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين  ،قبل ترويجها بدائرة المركز .
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان ، رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " م. ذ.  أ " 33 سنة عاطل ومقيم بسيجر أول طنطا وبحوزتة 144 لفافة هيروين ،  كما تم ضبط " م  .إ .  ح " 28 سنة وبحوزتة 22 لفافة هيروين ، وتم تحرير محضر بالمضبوطات واخطار النيابة لتولي التحقيق.
 
 
 

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