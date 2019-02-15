القبض على عاطلين وبحوزتهم 166 لفافة هيروين فى الغربية

الغربيه محمد طارق

القي ضباط مباحث مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين ،قبل ترويجها بدائرة المركز .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان ، رئيس مباحث مركز طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " م. ذ. أ " 33 سنة عاطل ومقيم بسيجر أول طنطا وبحوزتة 144 لفافة هيروين ، كما تم ضبط " م .إ . ح " 28 سنة وبحوزتة 22 لفافة هيروين ، وتم تحرير محضر بالمضبوطات واخطار النيابة لتولي التحقيق.