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الرئيس الفنزويلى يكشف عن مفاوضات "سرية" مع البيت الأبيض

الجمعة، 15 فبراير 2019 10:05 ص
الرئيس الفنزويلى يكشف عن مفاوضات "سرية" مع البيت الأبيض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن وزير خارجيته خورخي أرياسا عقد في نيويورك اجتماعين لعدة ساعات مع مبعوث الإدارة الأمريكية الخاص لشؤون فنزويلا، إليوت أبرامز.

وقال مادورو في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الجمعة - "إن أرياسا دعا ممثل الولايات المتحدة للقدوم إلى فنزويلا بشكل رسمي أو سري".

وأبدى مادورو استعداده لعقد محادثات مع المبعوث الأمريكي قائلا ، "إذا أراد أبرامز أن يجتمع معي، فليخبرني متى وأين وكيف، وسأكون في انتظاره".

كما أعرب مادورو عن أمله في الاجتماع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب لحل الأزمة الناجمة عن اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان جوايدو نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به الولايات المتحدة وكندا ودول أمريكا اللاتينية، فيما أعلنت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا ودول أخرى دعمها للرئيس نيكولاس مادورو باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب والوحيد للبلاد.


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