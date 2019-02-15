video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 07:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية من قبضة الحوثيين بصعدة

الجمعة، 15 فبراير 2019 06:17 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع عسكرية من قبضة الحوثيين بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
إضافة تعليق

تمكنت وحدات من الجيش اليمنى، الخميس، من تحرير مواقع عسكرية بمحافظة صعدة، خلال عملياتها العسكرية ضد مليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر عسكرى قوله إن وحدات من الجيش تمكنت من تحرير مربع شاجع ووادى الأشر وحصن الحماد فى منطقة الرزامى بمحافظة صعدة، ما أسفر مقتل القيادى الحوثى فى جبهة الرزامى أركان مهدى الجبرى "الملقب بـأبو حمزة"، فيما تواصل وحدات الجيش تقدمها فى عدد من جبهات محافظة صعدة لتحريرها من مليشيات الحوثي.

كما تمكنت قوات الجيش اليمنى من التوغل إلى قلب تمركز المليشيات الحوثية فى بنى معين بجبهة رازح بمحافظة صعدة خلال عملية هجومية نوعية وكبدتها خسائر فادحة فى العتاد والأرواح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عملية خاطفة للجيش اليمنى فى منطقة كتاف تكبد المليشيا قتلى وأسرى

الجيش اليمنى يسيطر على جبل "ردمان" فى صعدة

الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

مواقع عسكرية

الحوثيين

صعدة




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة