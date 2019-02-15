"الجنايات" تحاكم غدا عربجى استغل أطفالا فى التسول بالعجوزة وهتك عرض أحدهم

كتب أحمد حسنى

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار السيد البدوى،أولى جلسات محاكمة "عربجى" متهم بالاتجار فى البشر واستغلال أطفال فى التسول وهتك عرض أحدهم بالعجوزة.

وكشف أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، عن أن المتهم "إسلام خ"، 23 سنة، يعمل "عربجي"، في غضون شهر أكتوبر 2018، بدائرة قسم العجوزة، آوي الأطفال "مصطفي .ر"، و"كريم ع"، و"إبراهيم .م"، و"أحمد .م"، و"عبد الظاهر .م"، و"عاشور .ع"، بقصد استغلالهم في التسول للحصول علي ربح مادي مساسا بحقهم فى الحماية من الاتجار بهم، بأن أجبرهم علي استجداء المارة للحصول علي مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأكد أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول، أن المتهم هتك عرض المجني عليه عليه الأول مستخدما القوة والتهديد.