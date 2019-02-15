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التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:40 م
التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا فى مسابقة العقود المؤقتة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أغلقت ظهر اليوم الجمعة  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل إلكترونيا للتقدم على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد العجز فى المدارس الحكومية.
 
 
ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل المسابقة والمتقدمين والإعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة فى مؤتمر صحفى. 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 فبراير الجارى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
 
 
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