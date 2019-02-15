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البترول: تنفيذ 19 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى 2022

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:00 ص
البترول: تنفيذ 19 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى 2022 صورة ارشيفية حقول نفط
كتبت ـ أسماء أمين
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كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن أنه مخطط تنفيذ 19 مشروعًا لتنمية حقول الغاز حتى يونيو 2022.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن حجم الاستثمارات المتوقعة، يبلغ حوالى 27 مليار دولار، خاصة فى أعمال البحث والاستكشاف الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات حقل ظهر وأتول وغرب الإسكندرية، بمعدل إنتاج يصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى 56 ألف برميل مكثفات يوميًا.

وقد نجحت وزارة البترول فى رفع إجمالى إنتاج الحقول الثلاثة المذكورة من الزيت الخام والغاز الطبيعى، لتحقق مصر اكتفاءها الذاتى من الغاز الطبيعى لأول مرة.

وكان إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، قد ارتفع خلال الآونة الأخيرة، ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بمشروع غازات غرب الدلتا إلى الإنتاج والمتمثلة فى حقلي ليبرا وتورس، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة فى إنتاج حقلى ظهر ونورس.

 


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حجم انتاج حقل ظهر

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