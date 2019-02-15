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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى ضد قوات الأمن الهندية

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:08 ص
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى ضد قوات الأمن الهندية عناصر من الجيش الهندى
أبوظبى أ ش أ
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أدانت الإمارات التفجير الإرهابى الذى استهدف، الخميس، حافلتين فى جنوب إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا فى صفوف عناصر الشرطة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن الإمارات تدين بشدة هذا العمل الإرهابى الجبان الذى يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وتؤكد وقوفها إلى جانب الهند فى الإجراءات التى تتخذها ضد التطرف والعنف والإرهاب.

وشددت على موقف الإمارات الثابت الرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأيًا كان مصدره ومنطلقاته، داعية إلى تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة التطرف والإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازى دولة الإمارات وصادق مواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الهند، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

 


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الإمارات

الهجوم الإرهابى

قوات الأمن الهندية

الهند




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