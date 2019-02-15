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الأوقاف تطلق اليوم قوافل دعوية بالجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:00 ص
الأوقاف تطلق اليوم قوافل دعوية بالجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – أسيوط) اليوم الجمعة، تحت عنوان : "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر".
 

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من:

 
الشيخ / علي السيد علي محمد .
الشيخ / سيد العزب محمد محمود.
الشيخ / عبد العظيم عبد الراضي عبد الحافظ .
الشيخ / عبد الله عبد الرؤوف حمزة.
الشيخ / دسوقي عبد الحليم توفيق.
الشيخ / السيد محمد السيد نجم.
الشيخ / سمير مشحوت عبد الشافي.
الشيخ / سيد أحمد بسيوني سيد أحمد.
الشيخ / محمد سامي سيد محمد.
الشيخ / محمد شحات محمد علي.
 

القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من:

 
الشيخ / محمد عبد الرازق بدر.
الشيخ / علي محمد علي عبد الحق.
الشيخ / محمد محمود خطاب الفقي.
الشيخ / محمد أحمد الشافعي.
الشيخ / إبراهيم سعيد أحمد ديغم.
 

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من:

 
الشيخ / محمد أحمد حامد .
الشيخ / أسامة محمد الجوهري.
الشيخ / حسام محمود بيومي.
الشيخ / محمد أبو رواش بدر.
 

القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط، ويشارك فيها كل من:

 
الشيخ / عاصم محمود قبيصي.
الشيخ / محمد عبد اللطيف.
د/ محمد السيد حافظ الجندي.
الشيخ / إسلام محمود فضل.
الشيخ / عماد ربيع غانم.
الشيخ / محمود جميل محمود.
الشيخ /محمد حازم محرم.
الشيخ / أسامة عوض عبد الله.
الشيخ / علي عبد المعطي فرغلي.
الشيخ / أحمد عبد الجواد حسن.
 
 

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قوافل دعوية




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