الأوقاف تطلق اليوم قوافل دعوية بالجيزة والبحيرة ومرسى مطروح وأسيوط

كتب - إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف 5 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : ( الجيزة – البحيرة – ومرسى مطروح – أسيوط) اليوم الجمعة، تحت عنوان : "النظافة والجمال من سمات المجتمع المتحضر".

القافلة الأولى : إلى محافظة الجيزة ، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / علي السيد علي محمد .

الشيخ / سيد العزب محمد محمود.

الشيخ / عبد العظيم عبد الراضي عبد الحافظ .

الشيخ / عبد الله عبد الرؤوف حمزة.

الشيخ / دسوقي عبد الحليم توفيق.

الشيخ / السيد محمد السيد نجم.

الشيخ / سمير مشحوت عبد الشافي.

الشيخ / سيد أحمد بسيوني سيد أحمد.

الشيخ / محمد سامي سيد محمد.

الشيخ / محمد شحات محمد علي.

القافلة الثانية : إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / محمد عبد الرازق بدر.

الشيخ / علي محمد علي عبد الحق.

الشيخ / محمد محمود خطاب الفقي.

الشيخ / محمد أحمد الشافعي.

الشيخ / إبراهيم سعيد أحمد ديغم.

القافلة الثالثة : إلى محافظة مرسى مطروح ، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / محمد أحمد حامد .

الشيخ / أسامة محمد الجوهري.

الشيخ / حسام محمود بيومي.

الشيخ / محمد أبو رواش بدر.

القافلة الرابعة : إلى محافظة أسيوط، ويشارك فيها كل من:

الشيخ / عاصم محمود قبيصي.

الشيخ / محمد عبد اللطيف.

د/ محمد السيد حافظ الجندي.

الشيخ / إسلام محمود فضل.

الشيخ / عماد ربيع غانم.

الشيخ / محمود جميل محمود.

الشيخ /محمد حازم محرم.

الشيخ / أسامة عوض عبد الله.

الشيخ / علي عبد المعطي فرغلي.

الشيخ / أحمد عبد الجواد حسن.