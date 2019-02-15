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الأمم المتحدة: 24 مليون يمنى بحاجة إلى مساعدات عاجلة

الجمعة، 15 فبراير 2019 12:04 ص
الأمم المتحدة: 24 مليون يمنى بحاجة إلى مساعدات عاجلة اليمن
أ ش أ
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الشعب اليمنى تزداد سوءًا، مشيرة إلى أن نحو 80% من اليمنيين، أى نحو 24 مليون مواطن، يحتاجون إلى المساعدات الرسمية.
وذكرت الأمم المتحدة - فى بيان أورده راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم /الخميس/ - أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضى.
يذكر أن تقريرا صادرا خلال الشهر الجاري عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أفاد بأن نحو 10 ملايين يمني، من أصل نحو 28 مليون، يعانون من الجوع الشديد.
وأوضح التقرير - الذي يتضمن رصدا للوضع الإنساني في البلاد منذ 16 حتى 23 يناير الماضي - أن 7.4 مليون يمني بحاجة إلى علاج أو منع سوء التغذية، من بينهم 3.2 مليون شخص يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية الحاد.


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