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الأمم المتحدة: نقل 159 لاجئا إريتريا جوا من ليبيا إلى النيجر

الجمعة، 15 فبراير 2019 03:04 ص
الأمم المتحدة: نقل 159 لاجئا إريتريا جوا من ليبيا إلى النيجر لاجئون _ صورة أرشيفية
طرابلس (رويترز)
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قالت الأمم المتحدة، إن 159 لاجئا من إريتريا نُقلوا جوا يوم الأربعاء من العاصمة الليبية طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه جرى إنقاذ هؤلاء اللاجئين من مراكز احتجاز "معظمها مكتظة وتفتقد إلى المعايير الأساسية".

وساحل ليبيا الغربى نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذى يسعون للوصول إلى أوروبا، وعادة ما يكون ذلك فى قوارب مطاطية يوفرها المهربون.

وتقول الأمم المتحدة إن من تتم إعادتهم إلى ليبيا بعد اعتراض خفر السواحل لهم يتعرضون عادة لانتهاكات، منها العمل القسرى والتعذيب، مع مرورهم عبر شبكات التهريب والجماعات المسلحة.

وقالت المفوضية "يقبع 6205 لاجئين ومهاجرين فى مراكز الإيواء فى ليبيا، منهم 4327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية". وسيجرى إعادة توطين اللاجئين من النيجر فى دول مختلفة.

 

 


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الأمم المتحدة

نقل 159 لاجئا

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