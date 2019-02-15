الأمم المتحدة تكشف انتهاكات الحوثيين

إيمان حنا

طالب فريق الخبراء للجنة العقوبات الأممية المعنية باليمن، في التوصيات المقدمة الى مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم الحوثيين باحترام الاتفاقيات الدولية ، وبالتعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريش والحكومة اليمنية والجهات المانحة من أجل تعزيز بعثة الأمم المتحدة التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثًا عن أسلحة غير قانونية حتى تتمكن من تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش.

كما طالب الفريق بإيقاف انتهاكات الجماعة الحوثية ، ونهب المساعدات الإنسانية، وإنذار منظمة الطيران المدنى الدولى بمخاطر الطائرات المسيرة بدون طيار وتوجيه رسالة إلى المنظمة الدولية البحرية تحرها من القذائف المضادة للسفن.





كما أكد تقرير الفريق زيادة معدل الانشقاقات عن جماعة الحوثى والاحتجاجات فى صنعاء، وعدد من القبائل أيضا رافضة حكم الحوثيين.

وفى الوقت نفسه أشاد فيه مجلس الأمن بتعاون التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية مع فريق الخبراء الدوليين فى اليمن، حيث مكنهم من فحص أسلحة كانت بحوزة الميليشيا .