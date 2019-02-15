الأغلبية بمجلس الشيوخ توافق على قانون تمويل لتأمين الحدود مع المكسيك

واشنطن أ ش أ

وافقت الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، الخميس ، على قانون تمويل لتأمين الحدود مع المكسيك بديل لما كان يطلبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأحاله لمجلس النواب.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى قد أكدت فى وقت سابق ما يحدث على الحدود مع المكسيك لا يستدعى إعلان حالة الطوارئ.

يأتى ذلك فى وقت أكد فيه البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع مشروع الميزانية وسيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار الفاصل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.