الأرصاد: اليوم طقس بارد على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.