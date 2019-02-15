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الأحد.. ندوة لترشيد استخدامات المياه بالتعاون بين الرى وهيئة الاستعلامات

الجمعة، 15 فبراير 2019 05:00 ص
الأحد.. ندوة لترشيد استخدامات المياه بالتعاون بين الرى وهيئة الاستعلامات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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ينظم مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعد غداً الأحد ندوة لترشيد استخدامات المياه .. التحديات والفرص الاحد القادم تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بقاعة الدكتور عبد الهادى راضى بالوزارة.

يتحدث فيها الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة عن أهمية ترشيد استخدامات المياه في مختلف الانشطة التنمويه، والاجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة من رفع الوعى بين مختلف فئات المجتمع المدني باهمية الترشيد في ظل تناقص نصيب الفرد من المياه العذبه، وزيادة الطلب علي قطرة المياه .

 و سيعرض الوكيل الدائم خلال الندوة دور الوزارات والهيئات المختلفه في تنفيذ الخطة العاجلة للوزاره لمواجهه العجز المائي المتزايد.

الجدير بالذكر أن مصر من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب، حيث يتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك من خلال اعادة اسخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا 6.5 مليار متر مكعب، وهو ما جعل الحكومة تتجه إلى التوعية بترشيد استهلاك المياه عن طريق خطة تقودها وزارة الرى، بالتنسيق مع 9 وزارة أبرزها الزراعة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، والمؤسسات الدينية لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنيين والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وعقد لقاءات جماهيرية ودينية وبرامج تعليمية لغرس هذه الثقافة وربطها بالمفاهيم الدينية والتربوية والوطنية.

 


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