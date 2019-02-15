اعتقال إرهابى بإسبانيا لترويجه استرداد قصر الجعفرية على الشبكات الاجتماعية

كتبت فاطمة شوقى

ألقى الحرس المدنى القبض على إرهابى مغربى عمره 25 عاما، بتهمة ارتكاب جرائم تلقين وتدريب إرهابى وتمجيد الإرهاب.

وبحسب صحيفة "أوى أراجون" الإسبانية فإنه تم وضع قيد الاحتجاز المؤقت دون كفالة، بأمر من القاضى إسماعيل مورينو من المحكمة الوطنية، بناء على طلب مكتب المدعى العام يعد استجوابه، وذلك لترويجه على الشبكات الاجتماعية استرداد قصر الجعفرية، المسجد القديم والمركز الثقافى المملوك لطوائف السرقسطة.

كما أفادت وزارة الداخلية بأنه عقب اعتقاله، بدأ هذا الشاب المغربى عملية التطرف فى عام 2013 من خلال استهلاك ونشر الدعاية الجهادية ذات المحتوى العنيف، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن أنه على اتصال مع الدوائر الراديكالية فى سرقسطة.



لحظة تفتيش منزل الارهابى المعتقل فى إسبانيا



ومنذ التوسع العسكرى لتنظيم داعش فى سوريا والعراق، قام بتكثيف الحملات للمطالبة بالأراضى التى تنتمى إلى الإسلام قبل 500 عام.



وأوضحت الصحيفة أن أشرطة الفيديو، والصور والرسائل والصور المركبة من الجذور المنتشرة على الشبكة مع إشارات مستمرة إلى إسبانيا و الأندلس (كلها تقريبا من شبه الجزيرة الايبيرية) ، ويرى داعش أن إسبانيا هى أرض الإسلام غزاها الكفار.

