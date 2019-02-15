استقالة قيادات"المحافظين"بالدقهلية احتجاجا على رفض رئيس الحزب تعديل الدستور

كتب محمود العمري

أعلن عدد من قيادات حزب المحافظين بأمانة الدقهلية استقالتهم، لرفضهم موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية.

وقال قيادات الأمانة في بيان تداولته صفحات الحزب بالفيس بوك: "إيمانا منا بالدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية فى تشكيل وجدان وتوجهات الشارع المصرى، ولأننا لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين السياسية بالمرحلة القادمة لا تتفق مع رؤيتنا و توجهاتنا، فقد قررنا نحن أحمد عبد الرحمن أمين تنظيم حزب المحافظين بالدقهلية ،و ممدوح العدل أمين مساعد الحزب بالدقهلية ،وًرمضان عبد السميع الشركسي أمين العمال بالدقهلية ،ومحمود علي سليمان أمين اللجنة الثقافية بالدقهلية ،و محمد فؤاد أمين العلاقات العامة بالدقهلية ،و أمل زكريا أمينة لجنة المرأة بالدقهلية ،و تامر محمد أمين لجنة التضامن الإجتماعي ،و نبيل محمد عبد الرحيم أمين حي شرق المنصورة ،و عبد المجيد غريب أمين تنظيم حي شرق المنصورة ،و أحمد رجب جمعة أمين شباب حي شرق المنصورة الاستقالة من حزب المحافظين مع كامل الحب و التقدير لقياداته و كوادره.