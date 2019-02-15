استقالة أمين "المحافظين" بأسيوط بسبب موقف رئيس الحزب من تعديل الدستور

كتب محمود العمرى

أعلن صلاح السيد، أمين حزب المحافظين بأسيوط، استقالته من أمانة الحزب، وذلك رفضا لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة للتعديلات الدستورية .

وقال أمين حزب المحافظين بأسيوط، فى نص استقالته التى تداولها أعضاء الحزب عبر الفيس بوك: "أتقدم باستقالتى كأمين حزب المحافظين بأسيوط، وذلك رفضا لموقف الحزب ضد التعديلات الدستورية ( الأمانة بـأسيوط ).. وأنا وجميع الأعضاء بأمانة أسيوط نؤيد التعديلات الدستورية لصالح البلاد، وذلك اعتبارا من اليوم.. أمين الحزب باسيوط".