إطلاق اسم الشهيد سمير عبد الهادى على مدرسة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارا بإطلاق اسم الشهيد سمير عبد الهادى عشم الله مرزوق على مدرسة ميت أبو على الإعدادية مركز الزقازيق التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتى تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، منوها إلى ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالى.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة ميت أبو على الإعدادية التابعة ﻹدارة شرق الزقازيق التعليمية وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة الزقازيق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ليصدر المحافظ قرار ه، ويذكر أن الشهيد مفقود عمليات حربية .

فى السياق ذاته، شيع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء زكى صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات وعدد من القيادات الأمنية والشرطية جثمان العميد عبد الرحمن الزغل مدير إدارة الترحيلات بمديرية أمن الشرقية وذلك فى جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد القدس بالزقازيق.

وقدم المحافظ خالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.







