video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 فبراير 2019 12:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إزاى تتأكد إنك موجود بقاعدة بيانات الناخبين لممارسة حقك الانتخابى

الجمعة، 15 فبراير 2019 11:57 ص
إزاى تتأكد إنك موجود بقاعدة بيانات الناخبين لممارسة حقك الانتخابى الهيئة الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين عدة طرق للتأكد من وجودهم ضمن قاعدة البيانات، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، خاصة مع وجود انتخابات تكميلية للبرلمان بدائرة أشمون بالمنوفية، والتى تنطلق بداية الشهر المقبل.

ويمكنكم التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين والتحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى للهيئة أو رسائل المحمول على رقم 5151 أو مركز اتصال دليل 141 أو أقسام ومراكز الشرطة.

ويتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقاً لعناوين الإقامة ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم أو المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى).

وحال الرغبة فى النقل إلى مركز انتخابى أقرب إلى محل الإقامة (إن وجد)، يمكن للناخب التقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهيئة الوطنية للانتخابات: التصويت بالعريش يسير بانتظام ولم نرصد شكاوى

الجريدة الرسمية تنشر قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان المتابعة

الانتخابات

البرلمان

مجلس النواب

قاعدة البيانات

الناخبين

دائرة أشمون

المركز الانتخابى




لا تفوتك
6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

6 نصائح من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس السيئ.. تعرف عليها

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

السيسى يلتقى رؤساء كبرى الشركات الدولية على هامش منتدى ميونخ

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

وزير التعليم: تسليم التابلت غير مرتبط بسداد المصروفات الدراسية

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

البنك المركزى يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

رئيس لجنة الفيروسات: فحصنا 30 مليون مواطن بمبادرة فيروسC بينهم مليون مصاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة