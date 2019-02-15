إزاى تتأكد إنك موجود بقاعدة بيانات الناخبين لممارسة حقك الانتخابى

كتبت هدى أبو بكر

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين عدة طرق للتأكد من وجودهم ضمن قاعدة البيانات، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، خاصة مع وجود انتخابات تكميلية للبرلمان بدائرة أشمون بالمنوفية، والتى تنطلق بداية الشهر المقبل.

ويمكنكم التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين والتحقق من بيانات اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى للهيئة أو رسائل المحمول على رقم 5151 أو مركز اتصال دليل 141 أو أقسام ومراكز الشرطة.

ويتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى، وفقاً لعناوين الإقامة ويتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم أو المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى).

وحال الرغبة فى النقل إلى مركز انتخابى أقرب إلى محل الإقامة (إن وجد)، يمكن للناخب التقدم بطلب للهيئة الوطنية للانتخابات.