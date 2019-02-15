إخلاء منزلين مجاورين للعقار المنهار بشبين القناطر فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية منزلين مجاورين للمنزل المنهار بقرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر والذى انهار اليوم وأسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين من الأسرة والجيران.

وكان العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر، تلقى بلاغا يفيد بانهيار منزل بقرية القشيش ووجود متوفاة ومصابين، وانتقلت أجهزة الحماية المدنية والإسعاف وبالفحص تبين أن المنزل مكون من دورين وقديم ومقام بدون مسلحات من الطوب والخشب وحالته الإنشائية سيئة وجرى إخلاء المنزل ونقل المصابين والجثة للمستشفى.

وقال غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، إن المنزل ملك طه حسن كامل، "عجلاتي"، ومقيم في المنزل مع أسرته.

وأضاف أن الحادث أسفر عن مصرع إيمان طه حسن كامل، ابنة صاحب المنزل وإصابة 5 آخرين هم رب الأسرة وأحد الجيران بإصابات وكدمات خفيفة وابنتيه "صبحية" جرى نقلها للمستشفى في حالة خطر ووضعها فى العناية المركزة و"زينب" مصابة بإصابات خفيفة وفتاة تدعى "أسماء فارس".

وأوضح غريب، أنه تقرر إخلاء المنزل المجاور والذي تضرر من الانهيار حيث تبين أنه قديم ويمثل خطورة على المقيمين فيه كما تقرر إزالة المنزل المنهار بالكامل، مشيرا إلى أنه رفع تقرير بالواقعة للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، الذي أمر بتشكيل لجنة لمعاينة المنزل المنهار والمجاور له وتوفير كافة الرعاية الصحية ومساكن الإيواء للأسرة المتضررة.