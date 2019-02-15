أهالي السنطة بالغربية يطالبون بتطوير مركزي شباب شبرابيل وميت غزال

تشهد عدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حالة مؤسفة لما وصل بها الحال، بعد أن ضربها الإهمال، ولم تمتد لها يد التطوير منذ سنوات، رغم كونها المتنفس الوحيد للشباب لتفريغ طاقاتهم فى ممارسة الرياضات المفضلة والأنشطة، ولكن تفاقمت مشاكل مراكز الشباب، وطالتها يد الإهمال.

وبرغم شكاوى الأهالى للمسئولين بالشباب والرياضة ونواب البرلمان من الإهمال الذى أصاب مراكز الشباب، إلا أنهم لم يجدوا شيئًا يتحقق على أرض الواقع، ومن مراكز الشباب هذه، مراكز شباب قرى شبرابيل، وميت غزال، حيث تمت إزالة المبنى الإدارى لمركز شباب شبرابيل، واستئجار شقة تبعد عن الملعب بمسافة 2 كيلو متر رغم وجود المساحة اللازمة لبناء مبنى إداري، وأيضًا مركز شباب ميت غزال الذى ضربه الإهمال منذ سنوات، وأغرقت مياه الصرف الصحى الملعب، فلم تمتد إليه يد التطوير رغم التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارى فى مشكلة المركز وإجراء معاينة الملعب والمبنى الإدارى للوقوف على مشكلة طفح المياه وتوقف الأنشطة الرياضية به.

يقول محمد الجندى أحد أهالى قرية شبرابيل إن مركز شباب القرية، تم إشهاره عام 1986 وتم تخصيص مساحة 14 قيراطًا و16 سهمًا من أملاك الصحة، وتمت إقامة مبنى لمركز الشباب مكون من طابق واحد، وإنشاء ملعب ثلاثى.

وأشار إلى أن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، أصدر توجيهاته بتنجيل الملعب، وذلك لخدمة شباب القرية لممارسة الرياضة، وتنظيم الدورات عليه ولكن لم يتم تنفيذ شيء من التعليمات وأصبحت حبيسة الأدراج.

وأوضح "الجندى" أنه تم استصدار قرار إزالة للمبنى الإدارى والذى كان يضم مساحة كبيرة كان يمكن الاستفادة منها لإضافة مكتبة وصالة ألعاب قوى، وصالة أخرى لتنس الطاولة، إلا أن حلم شباب القرية بممارسة الألعاب الرياضية، أصبح سرابًا، وتم هدم المبنى منذ 5سنوات، ولم يتم حتى الآن إقامة مبنى إدارى جديد لمركز الشباب.

وأشار إلى أنه تمت نقل إدارة مركز الشباب لشقة مستأجرة تبعد عن الملعب بـ2 كيلو، مطالبًا بتدخل المسئولين بالشباب والرياضة لحل مشكلة مركز الشباب وإدراجه فى الخطة الاستثمارية للتطوير.

من جانبه أكد محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أنه تم انهاء مشكلة مركز شباب ميت غزال، وتم إدراجه فى الخطة الاستثمارية، مبينًا أنه تم اسناد تطويره للهيئة العربية للتصنيع، وقامت الشركة المنفذة باستلام الموقف تمهيدًا لتطويره.

وأضاف أن أعمال التطوير ستشمل تعلية الملعب الخماسى لحل مشكلة تراكم المياه فيه، وتنجيله، وإزالة السور القديم وإقامة سور جديد، مضيفًا أنه سيتم إنشاء وغرفتين لخلع ملابس ودورات مياه على ان يتم استغلالها كمبنى إدارى لحين هدم المبنى القديم والصادر له قرار إزالة وإعادة بنائه مرة اخرى.

وعن مركز شباب شبرابيل أكد وكيل الوزارة أنه تم إسناد تنجيل الملعب للهيئة العربية للتصنيع، لتطويره وتنجيله، مبينًا أنه تم تسليم الملعب للشركة للتنفيذ على أرض الواقع.