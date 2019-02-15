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أمن دمياط يحبط محاولة خطف صاحب ورشة للحصول على فدية مالية

الجمعة، 15 فبراير 2019 07:10 م
أمن دمياط يحبط محاولة خطف صاحب ورشة للحصول على فدية مالية حبس -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أحبطت الأجهزة الأمنية بدمياط بإشراف اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، محاولة خطف صاحب ورشة للحصول على مقابل مادى من أهليته وتم ضبط الجناة وبحوزتهم أسلحة نارية.
 
ترجع تفاصيل الواقعة أثناء مرور قول أمنى لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم دمياط الجديدة اشتبهت القوات فى سيارة ملاكى يستقلها بعض الأشخاص ودراجة نارية يستقلها شخصان بمدخل مدينة دمياط الجديدة وعلى الفور قامت القوة باستيقافهم وتبين أنهم كلٍ من: 
محمد . س . ح - سن21 - سائق ، أحمد . ع . ع - سن 21 - عامل، على . أ . ع - سن21 - عامل، أحمد . ع . م - سن21 - عامل، إيهاب . ص . أ - سن 36 - عامل - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وضبط بحوزتهم ( بندقية خرطوش ، فرد محلى ، عدد 6 طلقات خرطوش من ذات العيار) .. وبمناقشتهم إعترفوا بقيام  . ف . م - سن45 - موظف - ومقيم بدمياط الجديدة بالإتفاق معهم على إختطاف محمد . ح . ش - سن40 - صاحب ورشة تقطيع أخشاب - ومقيم بدمياط الجديدة - مقابل حصولهم على مبلغ مالى لوجود خلافات مالية بينهما ، وأنهم كانوا فى طريقهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى وإصطحاب صاحب الورشة للمنطقة الجبلية ببلقاس بالدقهلية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.
 جارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 

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