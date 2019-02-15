أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية والطقس شديد البرودة ليلا

كتب محمود راغب

تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة فى ظل موجة الطقس السيئ التى تضرب البلاد وكافة أنحاء الجمهورية وامتدت بمحافظتى القاهرة والجيزة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة علي كافة الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.