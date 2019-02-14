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312 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 21.7 مليون طن فى 6 أيام

الخميس، 14 فبراير 2019 06:00 ص
312 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 21.7 مليون طن فى 6 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الأربعاء، عبور 312 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 21.7 مليون طن.

 

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 56 سفينة يوم الجمعة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 56 سفينة، بحمولة 3.7 مليون طن سفن، وعبرت يوم الاثنين 44 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 63 سفينة بحمولة 4.9 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ6 أيام الماضية إلى 312 سفينة بحمولة 21.7 مليون طن.

 


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