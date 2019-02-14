3 أشقاء يستولون على 55 ألف دولار من حساب شقيقهم الرابع بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة انتحال صفة أحد الأشخاص والاستيلاء من حسابه البنكى على 55 ألف دولار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ "عمرو.ع" عضو مجلس إدارة إحدى شركات الكيماويات، مقيم الرمل بقيام أحد الأشخاص بانتحال شخصيته باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصه به وتحويل مبلغ مالى قدره (55 ألف دولار) من حسابه بأحد البنوك لحساب شقيقه دون علمه .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى صحة الواقعة وتحديد مرتكبيها وهم "أحمد.ع" وشقيقيه "محمد" و"السيد" جميعهم أعضاء مجلس إدارة إحدى شركات الكيماويات مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل، حيث قاموا بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على أموال المُبلغ، وذلك بقيام المتحرى عنه الأخير باستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصه به وانتحال شخصيته مُستغلاً فى ذلك تقارب الشبه بينه وبين المُبلغ والتوقيع بدلاً منه بالمستندات المخصصة لتحويل المبالغ المالية سالفة البيان من حساب المُبلغ بأحد البنوك إلى حساب الثانى، وإمعاناً من المتحرى عنهم فى إتمام مخططهم الإجرامى بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب شقيقهم قاموا بالمثول أمام موظف البنك وتمكنوا من إيهامه بأن المتحرى عنه الأخير شقيقهم هو المعنى ببطاقة الرقم القومى الخاصة بالمُبلغ مُستغلين علمهم بالتوقيع الخاص بشقيقهم وتقليده، ما مكنهم من الاستيلاء على أمواله واقتسامها فيما بينهم بدون وجه حق .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.