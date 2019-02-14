كتبت- هبة حسام

من العام للعام، والعلاقات التجارية بين مصر والقارة الإفريقية فى تقدم وتطور مستمر، خاصة على مستوى الصادرات المصرية، حيث شهدت صادرات مصر للقارة السمراء ارتفاعات متتالية على مدار السنوات الماضية تحديدا فى الـ3 أعوام الأخيرة "2016،2017، 2018".

وطبقا البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أكدتها بيانات وزارة التجارة أيضاً، يقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، والتى جاءت كالتالى..

- 6.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة والقارة السمراء.

- ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بنسبة 26.1% عن الفترة المماثلة من عام 2017.

- 4.2 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية.

- 1.987 مليار دولار واردات من دول أفريقيا.

- تستحوذ الصادرات المصرية لدول إفريقيا على نسبة تتراوح من 5%- 8% سنوياً من إجمالى صادرات مصر.

- تستحوذ واردات مصر من "القارة السمراء " على نسبة تتراوح من 1.5%- 4% سنوياً من إجمالى الواردات المصرية.

- تتركز أعلى القيم التصديرية من مصر لدول إفريقيا فى 4 دول أفريقية، تتمثل فى "كينيا، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا".

- على مستوى الواردات، تتركز أعلى قيم استيراد مصر من الدول الأفريقية فى "زامبيا، كينيا، جنوب إفريقيا".

- تتمثل أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا فى، السكر والذهب ومصنوعاته والزيوت العطرية واللدائن "البلاستيك" والورق ومصنوعاته

- فى حين تتمثل أبرز السلع التى تستوردها مصر من القارة الأفريقية، فى، الشاى والتوابل واللحوم والموز.