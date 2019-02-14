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10 أرقام عن قوة العمل بمصر.. أبرزها تراجع عدد العاطلين لـ 2.4 مليون متعطل

الخميس، 14 فبراير 2019 06:16 م
10 أرقام عن قوة العمل بمصر.. أبرزها تراجع عدد العاطلين لـ 2.4 مليون متعطل قوة العمل فى مصر- أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة "معدل البطالة وأعداد المتعطلين والمشتغلين" للربع الرابع من العام الماضى، والذى يشير للفترة من "أكتوبر – ديسمبر 2018"، ووفقاً لتلك النتائج، والتى أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 8.9% خلال الفترة المذكورة، يرصد "اليوم السابع" أهم 10 أرقام حول البطالة وحجم قوة العمل للربع الرابع من 2018.

 

1- 89% معدل البطالة خلال الربع الرابع لعام 2018.

2- 28.027 مليون فرد، هو حجم قوة العمل، والذى يشمل أعداد "المشتغلين والمتعطلين".

3- 2.491 مليون متعطل، بانخفاض 429 ألف عاطل عن الربع الثالث لعام 2018.

4- 25.536 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2018.

5- 6.4% معدل البطالة بين الذكور من إجمالى عددهم بقوة العمل.

6- 19.6% معدل البطالة بين الإناث من إجمالى عددهن بقوة العمل.

7- 44.6% من المتعطلين يحملون مؤهلات جامعية وما فوقها.

8- 10.9% نسبة البطالة فى الحضر "المدن".

9- 7.5% نسبة البطالة فى الريف.

10- الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم الأكثر جذبا للمشتغلين الجدد بـ 51.5 ألف مشتغل زيادة عن الربع الثالث من 2018.
 

 


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