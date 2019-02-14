وزير داخلية إيطاليا: عمليات تفتيش واسعة لوضع حد لتجارة استقبال المهاجرين

أثنى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى، على عمليات التفتيش التى تجرى فى أنحاء البلاد لوضع حد لتجارة استقبال المهاجرين.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد جاء ذلك تعليقا على عمليات التفتيش الـ28 على مدراء مراكز الاستقبال الخاصة بطالبى اللجوء فى مدينة براتو وسط، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه خلال العام الماضى، سبعة من هذه المراكز عمدت إلى انتهاك الاتفاقات المبرمة مع المحافظة بشأن قواعد الاستقبال.

وبهذا الصدد، أضاف الوزير سالفينى سنقوم بمزيد من عمليات التفتيش فى جميع أنحاء إيطاليا، مضيفا "نحن نريد ضمان مساعدة حقيقية للاجئين الحقيقيين، ووضع حد للأعمال التجارية لأولئك الذين يضاربون بنشاط الاستقبال".

وأشار وزير الداخلية الى أن الوثائق الخاصة بهذه المراكز، تقبع على مكتب مدعى عام الجمهورية، موضحا أن "عدد مرافق الاستقبال الاستثنائية لطالبى اللجوء فى براتو هى 39، والتى تم فرض غرامات ضدها بـ7231 يورو".

وخلص زعيم حزب الرابطة، شريك الإئتلاف الحاكم مع حركة خمس، إلى القول إن هناك 573 شخصا فى مراكز استقبال براتو اليوم، بينما كان هناك 681، حتى 31 يوليو 2018.