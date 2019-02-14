هولندا تعلن عزمها تأسيس مركز لتقديم المساعدات الإنسانية لفنزويلا فى بحر الكاريبى

أمستردام /أ ش أ/

أعلنت هولندا عن عزمها تأسيس مركز للمساعدات الإنسانية المتوجهة إلى دولة فنزويلا وذلك على جزيرة كوراساو الهولندية فى بحر الكاريبي.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، قوله – اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - إن مركز المساعدات سينطلق "بتعاون وثيق مع الرئيس الفنزويلى المؤقت جوايدو والولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تتطرق الشبكة للمزيد حول ذلك.

وكانت حوالى 60 دولة، بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلى خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد.

يشار إلى أن فنزويلا تشهد اضطرابًا سياسيًا متزايدًا بعدما أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو - فى 23 من شهر يناير الماضى - نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد. وبعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسًا لفنزويلا انتقد مادورو التحرك واصفًا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.