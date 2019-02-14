ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.



وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 09 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 07 15

سيوة 07 15

بورسعيد 14 17

دمياط 12 16

الزقازيق 10 16

الاسماعيلية 10 17

السويس 11 16

العريش 08 17

رفح 07 16

رأس سدر 12 18

نخل 02 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 01 10

الطور 10 19

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 12 22

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 16

بنى سويف 08 16

المنيا 07 17

أسيوط 08 17

سوهاج 09 18

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 07 19

شلاتين 16 26

ابو رماد 17 25

راس حدربة 18 24

حلايب 17 25



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 14 25

الرياض 14 24

المنامة 17 20

أبوظبى 16 24

الدوحة 16 22

الكويت 14 20

دمشق 03 12

بيروت 11 17

عمان 02 12

القدس 03 12

غزة 09 17

بغداد 10 18

مسقط 13 19

صنعاء 08 25

الخرطوم 16 32

طرابلس 08 13

تونس 05 16

الجزائر 08 17

الرباط 09 23

نواكشوط 17 31



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 00 09

اسطنبول 04 06

اسلام اباد 09 16

نيودلهى 13 21

جاكرتا 24 31

بكين -06 -01

كوالامبور 23 34

طوكيو 00 07

أثينا 06 10

روما 02 16

باريس 00 12

مدريد 01 14

برلين 02 10

لندن 04 12

مونتريال -09 -04

موسكو -05 03

نيويورك -04 08

واشنطن 08 12



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