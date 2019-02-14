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ندب رئيس مركز الإبراهيمية لبلبيس.. وتكليف مدير التخطيط بدلا منه

الخميس، 14 فبراير 2019 01:12 م
ندب رئيس مركز الإبراهيمية لبلبيس.. وتكليف مدير التخطيط بدلا منه ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 2114 لسنة 2019 بندب حاتم السبع، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية لرئاسة مركز ومدينة ومدينة بلبيس، ونبيل فاروق عبد الحليم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية.

يأتي ذلك القرار بناءً على إعادة تنظيم العمل بين شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة لحسن سير العمل وإنتظامه ولصالح دولاب لعمل الحكومي للمساهمة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشان إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

 

 


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