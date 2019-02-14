نائب الرئيس الأمريكى: إيران أكبر تهديد للسلم والأمن فى الشرق الأوسط

كتب سمير حسنى

دعا مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، الدول الأوروبية للانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، واتهم النظام الإيراني بمواصلة سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل، معتبرا إيران أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.

وقال بنس" فى ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن فى الشرق الأوسط، إن النظام الإيراني هو أكبر ممول للإرهاب في العالم، متهما إياه بتسليح الميليشيات في المنطقة وقمع حرية شعبه.

وحول الوضع فى اليمن، أضاف: الحوثيون ينشرون الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية.