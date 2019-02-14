ميناء بورسعيد يستقبل اليخت اليونانى HARMONY V

استقبل الرصيف السياحى بميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ قليل اليخت السياحى Harmony للمرة الرابعة خلال العام الجارى وجنسيته يونانى وعلى متنه ٣٥ سائحا و17 ضابطا وطاقم بحاره قادم من السويس ضمن قافلة الجنوب ويبلغ طوله 46.7 متر وغاطس 3.50 متر.

وسوف يغادر الركاب اليخت والقيام بجولة حرة لزيارة الأماكن السياحية والميادين بمدينة بورسعيد ثم التوجه فى رحلة سريعة إلى مدينة القاهرة وسوف يغادر اليخت الميناء فجر بعد غد الجمعة متجه إلى ميناء حيفا.