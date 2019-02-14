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مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل وإصابة 13 شخصا جراء مخلفات الحرب خلال 3 أشهر

الخميس، 14 فبراير 2019 02:04 م
مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: مقتل وإصابة 13 شخصا جراء مخلفات الحرب خلال 3 أشهر الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان فى محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 13 شخصاً من جراء الألغام والمخلفات الحربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مطالبة الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ خطوات سريعة لرفع تلك المخلفات.

وذكرت المفوضية، فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أنها "تتابع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين من جراء الألغام والمقذوفات الحربية خاصة فى قضائى الزبير وشط العرب، والتى بلغت 13 شخصاً بين قتيل وجريح"، لافتة إلى أن أغلب القتلى من الشباب والأطفال.

وطالبت المفوضية "الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ الخطوات السريعة لرفع هذه المخلفات الحربية حماية للأفراد والمجتمع".

وتشهد عدة مناطق فى العراق بين فترة وأخرى انفجار لمخلفات حربية تتسبب بمقتل وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبى القوات الأمنية.

 


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