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مسئول بـ"إيتيدا": تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية خلال ثلاث سنوات

الخميس، 14 فبراير 2019 12:00 ص
مسئول بـ"إيتيدا": تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية خلال ثلاث سنوات حسام عثمان نائب رئيس "ايتيدا"
كتبت: هبة السيد
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قال الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة بدأت عمليات التسجيل بشكل موسع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقى، على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية فى هذا المجال.

وأوضح عثمان فى تصريحات خاصة مع اليوم السابع، أن فتح باب التسجيل للشباب الافريقى للمبادرة بدا بشكل رسمى منذ إطلاق الرئيس لها فى نوفمبر الماضى ولكن حاليا قمنا بعمل دعوات أكبر عبر القنوات المختلفة للتسجيل منذ الاحد الماضى.

وقال عثمان إن تركيز المبادرة على تطبيقات الموبايل والألعاب الإليكترونية لأنها تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق العالمى حاليا حيث تتعاون "ايتيدا" فى هذا الشان مع شركات "يونيتى Unity" العالمية المتخصصة فى العاب الموبايل واتلى تصدر شهادات عالمية ويقدم خبرات خاصة فى التطبيقات ثلاثية الابعاد واختبارات الالعاب وغيرها بالاضافة إلى شركة IBM وجوجل وجامعة هارفارد وغيرهم من المؤسسات التى نتعاون معها للاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تتضمن توفير الخبرات والدعم الفنى للشباب حيث يتم توفير مجموعات تعليمية لمساعدة رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى شركات، ثم عقد مسابقات لأختيار المشروعات الفائزة لإنشاء الشركات حيث يتم عقد تلك المسابقات كل 6 أشهر للتمكن من انشاء 100 شركة مصرية وافريقية على مدار ثلاث سنوات مدة المبادرة.


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