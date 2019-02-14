مسئول: أعضاء بالكونجرس الأمريكى ينتهون من كتابة مشروع قانون أمن الحدود

رويترز

انتهى أعضاء بالكونجرس الأمريكى فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء من كتابة مشروع قانون بشأن أمن الحدود من المتوقع ألا يستجيب لطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة فى بناء جدار على الحدود مع المكسيك. ومن المتوقع أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع القانون اليوم.

وقال مساعد ديمقراطى فى مجلس النواب إن المسودة النهائية موزعة على مجموعة من 17 مفاوضا ومن المتوقع إعلانها قريبا.

وأضاف أن مجلس الشيوخ سيصوت أولا على مشروع القانون اليوم. وإذا أُقر فسوف يصوت مجلس النواب عليه فى المساء، ليحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا بحلول مهلة تنتهى غدا الجمعة.

وإذا لم يصدر التشريع، فسوف يضطر نحو ربع وكالات الحكومة الاتحادية للإغلاق الجزئى بسبب نقص تمويل التشغيل.

ولم يفصح ترامب حتى الآن عما إذا كان سيصدق على القانون، لكنه لمح يوم الأربعاء إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على التفاصيل النهائية.

كان الرئيس الأمريكى قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب الإغلاق الحكومى السابق الذى استمر خمسة أسابيع وانتهى فى يناير.

وقال ترامب إنه لا يرغب فى إغلاق الوكالات الاتحادية مرة أخرى بسبب التنازع حول التمويل اللازم لبناء الجدار، أحد وعوده الرئيسية فى انتخابات عام 2016.

ولم يتعهد الرئيس الجمهورى بدعم اتفاق تمويل الحكومة الذى توصل إليه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون هذا الأسبوع.

لكن مصدرين اثنين وسناتور جمهورى مقرب من البيت الأبيض قالوا إنه سيصدق على الاتفاق على الأرجح.