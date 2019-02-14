محافظ دمياط تعلن حركة تنقلات وتعيينات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز

دمياط عبده عبد البارى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن صدور قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 78 لسنة 2019 بشأن إجراء حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والذى تضمن تعيين كلا من محمود شحاتة بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبوغالب نقلا من رئيس مركز ومدينة الزرقا، وأحمد مختار عبد الفتاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا نقلا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية،

كما تم ندب كلا من هشام رفعت عثمان للعمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور نقلا من وظيفة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو وهشام ناصف قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو نقلا من وظيفة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لشئون المدينة.

وأضافت المحافظ أنه تم الابقاء على كلا من اللواء أحمد عبد المنصف إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعماد حمدى حافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حازم حواس قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، مجدى خاطر قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وآمال وحيد بركات رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة ووجيه عبد الرازق عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج.

وأكدت الدكتورة منال عوض بأن هذه الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين موجهة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات، والاهتمام بمنظومة النظافة والتصدى لكافة أشكال التعديات والمخالفات وتطبيق القانون.