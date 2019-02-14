محافظ القليوبية يعطى إشارة بدء بطولة تحت لألعاب القوى بمشاركة 90 ناديًا

القليوبية إبراهيم سالم

أطلق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، إشارة بدء بطولة الجمهورية تحت 16 سنة لألعاب القوى بنين وبنات باستاد بنها الرياضي، والذى ينظمها الاتحاد المصرى لألعاب القوى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

حضر افتتاح الفعالية كل من سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي، وأعضاء مجلس ادارة اتحاد العاب القوى والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ونائب رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتى البطولة بمشاركة 90 نادى على مستوى الجمهورية يتقدمهم النادي الأهلى والزمالك والإسماعيلى وبمشاركة 1000 لاعب في البطولة وتستمر على مدار يومين.

ويأتي اختيار القليوبية لإقامة البطولة في إطار اهتمام الدولة لنشر رياضة ألعاب القوى خارج العاصمة وجذب إعدادا أكبر من ممارسي اللعبة في كل أنحاء الجمهورية.

ورحب المحافظ بالفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة متمنيًا لهم التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وموجها مديرية الشباب والرياضة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة، وموجها الشكر لرئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى على استضافة فعالية هذه البطولة الرياضية المتميزة على أرض القليوبية الأمر الذى يدعو للتقدير والشكر ويتماشى مع حرص المحافظة المتواصل على أن تكون مقصداً لاستضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة.



جانب من افتتاح البطولة



جانب من افتتاح البطولة



جانب من افتتاح البطولة



جانب من افتتاح البطولة



جانب من افتتاح البطولة