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محافظ القليوبية: استقبال 45 بلاغًا بوحدة الحماية العامة للطفل

الخميس، 14 فبراير 2019 04:02 م
محافظ القليوبية: استقبال 45 بلاغًا بوحدة الحماية العامة للطفل محافظ القليوبية
القليوبية-نيفين طه _ابراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، علي أهمية دور وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال وللمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال إستراتيجية عمل محدد للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

ومن جانبه قال المحافظ، إن الوحدة تلقت منذ بداية عام 2019 عدد 45 بلاغ شملوا ما بين (زواج الاطفال قبل بلو السن القانونى- العنف الاسرى- التسول- ايواء اطفال- الختان- مساعدات مالية وصحية- استشارات اسرية) وتم التعامل معها فوراً وحلها للحفاظ على الطفل وحمايته وذلك من خلال التنسيق مع اللجان الفرعية بكافة مجالس المدن بالمحافظة مشيرة الى ان اللجان الفرعية بكافة مجالس المدن قد تم تدريبها للتعامل مع كافة المشاكل.

وأشارت سلوى ترك، مدير عام مكتب حماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، إلي أنه يتم المرور بصفة دورية على دور الرعاية ودور المسنين على مستوى المحافظة.

وأفادت بأنه تم عمل دليل الطفل بالمحافظة يشمل جميع الخدمات التى تقدمها مديريات المحافظة للطفل وبالتعاون مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ،وتم عمل ندوات مع الاخصائيات الاجتماعيات بالمدارس لكيفية التعامل مع الطفل المتنمر وايضا تم عمل لقاء مع اولياء الامور من خلال التعاون مع مؤسسة احلى البلاد التى نسقت مع  المحافظ لعمل ندوة تحت شعار " ايدى في ايدك تحميهم" عن كيفية تعامل اولياء الامور مع اطفالهم واكتشاف الاخطار التى يمكن ان يتعرض له طفلها في الشارع او المدرسة.

وأضافت إلى أنه يتم التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على تطويرمنظومة حماية الطفل بها والعمل عليها في الفترة القادمة وتنفيذ دورات للعاملين بوحدات للتدريب على طرق حماية الطفل وآليات الرصد والتعامل مع حالات الأطفال المعرضة للخطر وتفعيل الخط الساخن 16000 لإستقبال شكاوى نجدة الأطفال عليه.


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