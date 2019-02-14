محافظة سوهاج تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية الأحد المقبل

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، بداية من الأحد الموافق 17 فبراير، وحتى الثلاثاء 5 مارس الشهر القادم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم .

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج فى بيان للمحافظة، إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وجه بإقامة تلك المسابقة لدعم الأم السوهاجية، تقديرا من المحافظة لعطاء الأمهات المستمر، ورحلتهن الطويلة من الكفاح، ودورهن الفعال في المجتمع، لإعداد جيل واعٍ .

وقال المتحدث الرسمي إن المحافظ أكد أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، بالإضافة إلي إيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، لافتا إلى أن التزام الأسرة بمنظومة القيم، والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، هو أحد المعايير المهمة.

ومن جانبه أوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن التقديم في المسابقة من خلال التوجه إلي وحدات التضامن الاجتماعى، بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، خلال الفترة من 17 فبراير الجارى، وحتى 5 مارس القادم، وسيتم بعد ذلك إجراء تصفية لاختيار 5 أمهات مثاليات، لافتًا إلى أنه سيتم منحهن جوائز مالية وعينية في احتفالية كبرى ستنظمها المحافظة.