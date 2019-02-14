video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 فبراير 2019 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة سوهاج تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية الأحد المقبل

الخميس، 14 فبراير 2019 11:17 ص
محافظة سوهاج تفتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية الأحد المقبل أحمد الأنصاري محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلنت محافظة سوهاج عن فتح باب التقديم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، بداية من الأحد الموافق 17 فبراير، وحتى الثلاثاء 5 مارس الشهر القادم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأم .

وأشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج  فى بيان للمحافظة، إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج وجه بإقامة تلك المسابقة لدعم الأم السوهاجية، تقديرا من المحافظة لعطاء الأمهات المستمر، ورحلتهن الطويلة من الكفاح، ودورهن الفعال في المجتمع، لإعداد جيل واعٍ .

وقال المتحدث الرسمي إن المحافظ أكد أن معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم، وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتماسكها، بالإضافة إلي إيجاد التوازن بين مسئوليات الأم المتعددة ورعايتها لأبنائها، لافتا إلى أن التزام الأسرة بمنظومة القيم، والقدرة على مواجهة التحديات والصعاب، هو أحد المعايير المهمة.

ومن جانبه أوضح اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن التقديم في المسابقة من خلال التوجه إلي وحدات التضامن الاجتماعى، بمختلف مراكز ومدن والمحافظة، خلال الفترة من 17 فبراير الجارى، وحتى 5 مارس القادم، وسيتم بعد ذلك إجراء تصفية لاختيار 5 أمهات مثاليات، لافتًا إلى أنه سيتم منحهن جوائز مالية وعينية في احتفالية كبرى ستنظمها المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لتابعة أعمال توسعة الكورنيش الغربى

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

الام المثالية




لا تفوتك
وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

فيديو جراف.. مصر وألمانيا شراكة استراتيجية من أجل البناء

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

محمد نجيب أخر ضحايا الأهلى بعد الاتفاق على رحيله .. فسخ العقد مع كوليبالى بالتراضى.. الاستغناء عن جدو وعبد الفضيل بعد ساعات من قيدهما.. ووقائع السيد حمدى وشهاب وشديد أعادت للأذهان رحيل التؤام حسن ومذبحة 92

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

صندوق إنقاذ الصناعة الوطنية.. نواب: الحكومة بدأت خطتها لدعم قطاع الأعمال..وكيل "الاقتصادية": بيع الأصول غير المستغلة يساعد فى سداد مديونيات المصانع..واقتراح بإسناد الشركات المتعثرة للبنوك لتمويل إعادة هيكلتها

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

وزير الإسكان: طرح وحدات بـ سكن مصر و جنة بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة قريبا

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

علي فرج لنور طيب في عيد الحب" كل سنة واحنا مع بعض"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة