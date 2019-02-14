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مجلس العموم البريطانى يصوت ضد استراتيجية ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى

الخميس، 14 فبراير 2019 08:17 م
مجلس العموم البريطانى يصوت ضد استراتيجية ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
أ ش أ
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مُنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم /الخميس/ بهزيمة أخرى بعد تصويت مجلس العموم البريطانى ضد استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكسيت).
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى.) اليوم أن عدد النواب الذين صوتوا ضد استراتيجية ماى للخروج من الاتحاد الأوروبي كان 303 نواب بينما صوت لصالحها 258 نائباً آخر.
وطالب زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين، رئيسة الوزراء ماي، التي لم تكن حاضرة في التصويت، "الاعتراف بفشل استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي". 
وكانت ماي قد وعدت بإجراء تصويت حاسم ونهائي حول اتفاقيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حينما ضمنت تغييرات تعتقد أن النواب راضون عنها، إلا أن مسؤولين في الحكومة حذروا - في وقت سابق - من أن الهزيمة في التصويت الذي أجري اليوم من الممكن أن يقوض من قدرة تيريزا ماي على التفاوض حول بريكسيت.


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